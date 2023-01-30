Российские системы ПВО сбили вертолет ВСУ в Запорожской области

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Вертолет ВСУ «Ми-8» был сбит в Запорожской области, заявил Игорь Конашенков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга военного министерства. Также он отметил, что были уничтожены летательные вражеские беспилотники в Луганской народной республике (ЛНР) и ракетные системы залпового огня HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожье.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ начнут обеспечивать добровольцев СВО всем необходимым. Это касается как вооружения и техники, так и медицинской помощи.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — заявил Игорь Конашенков в ходе брифинга военного министерства. Также он отметил, что были уничтожены летательные вражеские беспилотники в Луганской народной республике (ЛНР) и ракетные системы залпового огня HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожье. Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ начнут обеспечивать добровольцев СВО всем необходимым. Это касается как вооружения и техники, так и медицинской помощи. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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