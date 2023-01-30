Минобороны РФ взяло на себя обеспечение добровольцев

30 января 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

МО РФ будет обеспечивать добровольцев так же, как и военных Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ начнет обеспечивать добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине, всем необходимым: вооружением, техникой и медицинской помощью. Об этом сообщается в проекте соответствующего приказа главы ведомства. «Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и медицинской помощью», — говорится в приказе министра обороны, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что всем необходимым добровольцы будут обеспечены подобно тому, как этим обеспечиваются солдаты Вооруженных сил России. За порчу выданного добровольцам госимущества они будут нести материальную ответственность, также как и военные РФ. Ранее сбором средств для обеспечения добровольцев занимались благотворительные фонды и организации. Они, в свою очередь, вели свою деятельность на пожертвования россиян.

Минобороны РФ начнет обеспечивать добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине, всем необходимым: вооружением, техникой и медицинской помощью. Об этом сообщается в проекте соответствующего приказа главы ведомства. «Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и медицинской помощью», — говорится в приказе министра обороны, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что всем необходимым добровольцы будут обеспечены подобно тому, как этим обеспечиваются солдаты Вооруженных сил России. За порчу выданного добровольцам госимущества они будут нести материальную ответственность, также как и военные РФ. Ранее сбором средств для обеспечения добровольцев занимались благотворительные фонды и организации. Они, в свою очередь, вели свою деятельность на пожертвования россиян.