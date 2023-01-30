Минобороны РФ взяло на себя обеспечение добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, лекарства, обмундирование, снабжение, экипировка, жгут, материально-техническое обеспечение
МО РФ будет обеспечивать добровольцев так же, как и военных
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ начнет обеспечивать добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине, всем необходимым: вооружением, техникой и медицинской помощью. Об этом сообщается в проекте соответствующего приказа главы ведомства.

«Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и медицинской помощью», — говорится в приказе министра обороны, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что всем необходимым добровольцы будут обеспечены подобно тому, как этим обеспечиваются солдаты Вооруженных сил России. За порчу выданного добровольцам госимущества они будут нести материальную ответственность, также как и военные РФ. 

Ранее сбором средств для обеспечения добровольцев занимались благотворительные фонды и организации. Они, в свою очередь, вели свою деятельность на пожертвования россиян. 

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минобороны РФ начнет обеспечивать добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации на Украине, всем необходимым: вооружением, техникой и медицинской помощью. Об этом сообщается в проекте соответствующего приказа главы ведомства. «Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований оружием, техникой и медицинской помощью», — говорится в приказе министра обороны, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что всем необходимым добровольцы будут обеспечены подобно тому, как этим обеспечиваются солдаты Вооруженных сил России. За порчу выданного добровольцам госимущества они будут нести материальную ответственность, также как и военные РФ.  Ранее сбором средств для обеспечения добровольцев занимались благотворительные фонды и организации. Они, в свою очередь, вели свою деятельность на пожертвования россиян. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...