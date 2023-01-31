В Росавиации пообещали не дать санкциям убить сферу полетов

Нерадько: санкции Запада не уничтожат гражданскую авиацию России

31 января 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

РФ сотрудничает с 53-мя авиакомпаниями из 26 государств, заявил Александр Нерадько Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд антироссийских санкций, связанных с запретом на поставки в РФ самолетов, направлен на уничтожение авиации России. Но они не достигнут данной цели. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. «Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за санкций против отечественной гражданской авиации, невозможно. <…> Все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения», — заявил Александр Нерадько в интервью РБК. Он подчеркнул, что в настоящий момент РФ сотрудничает с 53-мя авиакомпаниями из 26 государств. И такое взаимодействие помогает преодолевать последствия от санкционного давления Запада. Также Нерадько рассказал о действиях, которые предприняли власти страны для снижения негативных последствий. Президент РФ разрешил регистрировать права на иностранные воздушные суда в России. А также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. Ранее сообщалось, что Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США, сообщает «Национальная служба новостей». Также уточнялось, что Росавиация отпразднует 100-летний юбилей за 57 миллионов рублей, передают Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд антироссийских санкций, связанных с запретом на поставки в РФ самолетов, направлен на уничтожение авиации России. Но они не достигнут данной цели. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько. «Авиация — это глобальная система экономических взаимоотношений. Поэтому прекратить международное сотрудничество из-за санкций против отечественной гражданской авиации, невозможно. <…> Все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения», — заявил Александр Нерадько в интервью РБК. Он подчеркнул, что в настоящий момент РФ сотрудничает с 53-мя авиакомпаниями из 26 государств. И такое взаимодействие помогает преодолевать последствия от санкционного давления Запада. Также Нерадько рассказал о действиях, которые предприняли власти страны для снижения негативных последствий. Президент РФ разрешил регистрировать права на иностранные воздушные суда в России. А также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет обслуживать самолеты с использованием неоригинальных запчастей. Ранее сообщалось, что Россия помогла пилотам иностранных авиакомпаний во время сбоя в США, сообщает «Национальная служба новостей». Также уточнялось, что Росавиация отпразднует 100-летний юбилей за 57 миллионов рублей, передают Nation News.