Губернатор Гладков: ПВО отбила атаку ВСУ на Белгород

Российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда», — написал Вячеслав Гладков в своем telgram-канале. Он подчеркивает, что по предварительной информации пострадавших не обнаружено, как и повреждений.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что украинские бойцы обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе. 30 января также были зафиксированы 20 ракетных ударов по Курской области.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда», — написал Вячеслав Гладков в своем telgram-канале. Он подчеркивает, что по предварительной информации пострадавших не обнаружено, как и повреждений. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что украинские бойцы обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе. 30 января также были зафиксированы 20 ракетных ударов по Курской области.