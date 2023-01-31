31 января 2023

Губернатор Гладков: ПВО отбила атаку ВСУ на Белгород

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
ПВО успешно отразила атаки, пострадавших не обнаружено, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда», — написал Вячеслав Гладков в своем telgram-канале. Он подчеркивает, что по предварительной информации пострадавших не обнаружено, как и повреждений.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что украинские бойцы обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе. 30 января также были зафиксированы 20 ракетных ударов по Курской области.

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Российские системы противовоздушной обороны отбили два вражеских снаряда над Белгородским округом. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда», — написал Вячеслав Гладков в своем telgram-канале. Он подчеркивает, что по предварительной информации пострадавших не обнаружено, как и повреждений. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливают приграничные с Украиной российские территории после начала спецоперации РФ. Ранее Гладков сообщал, что украинские бойцы обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе. 30 января также были зафиксированы 20 ракетных ударов по Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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