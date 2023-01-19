ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

19 января 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили по селам Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области. ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области. ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.