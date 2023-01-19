ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области.
ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.
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Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области. ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.