ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области

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Колледж №95 в Перевальске после удара ВСУ ракетами HIMARS. ЛНР, руины, разрушения, колледж перевальск
ВСУ ударили по селам Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области.

ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.

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Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть прилеты в хутор Балки. Снарядом разрушен частный дом, в котором никто не проживал. Повреждены окна в соседних домовладениях», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Также были отмечены удары по поселку Ленинский в области. ВСУ начали ударять по приграничным территориям России с Украиной после начала спецоперации. Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли город Шебекино Белгородской области. 19 января также прошли украинские удары по Брянской области, но российская ПВО смогла их отразить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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