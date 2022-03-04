В Госдуме приняли закон о кредитных каникулах

04 марта 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Кредитные каникулы введут и для ипотечных кредитов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заемщики, заключившие договор до 1 марта 2022 года, смогут до 30 сентября изменить условия обслуживания кредита. Закон, касающийся как потребительских, так и ипотечных кредитов, уже принят во втором и третьем чтении Госдумой РФ. «Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены», — сообщается на сайте Государственной думы РФ. Этот же закон предусматривает возможное приостановление плановых проверок малого и среднего бизнеса и аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. Ранее в Госдуме был принят закон, позволяющий российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Процедура не будет требовать личного присутствия владельца счета. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заемщики, заключившие договор до 1 марта 2022 года, смогут до 30 сентября изменить условия обслуживания кредита. Закон, касающийся как потребительских, так и ипотечных кредитов, уже принят во втором и третьем чтении Госдумой РФ. «Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены», — сообщается на сайте Государственной думы РФ. Этот же закон предусматривает возможное приостановление плановых проверок малого и среднего бизнеса и аккредитованных IT-организаций до конца 2024 года. Ранее в Госдуме был принят закон, позволяющий российским гражданам открывать вклады в иностранной валюте в случае перевода денег из санкционных банков. Процедура не будет требовать личного присутствия владельца счета. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.