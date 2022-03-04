Госдума приняла закон о поддержке бизнеса в условиях санкций

Законопроект наделяет новыми полномочиями правительство РФ и Центробанк РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Госдума приняла во втором чтении закон о социально-экономических мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Он, в частности, наделяет новыми полномочиями правительство РФ и совет директоров Банка России. Сейчас ответственный комитет принимает решение о том, чтобы представить документ в Совет Федерации.

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму правительством РФ. Сейчас он проходит третье чтение, указано в системе обеспечения законодательной деятельности. Документ определяет механизмы поддержки экономического сектора в условиях давления западных санкций.

В частности, законопроект позволяет правительству РФ в 2022 году вводить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. При этом плановые проверки в отношении IT-компаний, имеющих государственную аккредитацию, будут приостановлены до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмин позволяет принимать решение в части лицезирования и других разрешительных режимов. В частости, это позволяет бизнесу работать без продления лицензии или разрешения, получать и продлевать их без обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых государственных услуг.

Новые полномочия появятся и у совета директоров Банка России. Он сможет устанавливать периоды, в течение которых не будет применяться ограничения по размеру полной стоимости потребительного кредита.

Также новый законопроект позволяет по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок. Речь идет о контрактах, заключенных до 1 января 2021 года. Изменить условия можно в том случае, если «возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения». Для этого потребуется решение правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта РФ или местной администрации.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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