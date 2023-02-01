Власти Украины раскрыли сроки решающих боев с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов: следующие три месяца станут решающими в СВО
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Следующие два-три месяца станут решающими в СВО, заявил Алексей Данилов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следующие три месяца станут определяющими в ходе СВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы прошли через сложный период, но я осознаю, что основные бои еще впереди, и они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев», — сказал Алексей Данилов изданию Sky News. Он также назвал эти месяцы решающими для исхода украинского конфликта.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также цель специальной военной операции — это защита мирных жителей Донбасса.

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Следующие три месяца станут определяющими в ходе СВО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы прошли через сложный период, но я осознаю, что основные бои еще впереди, и они произойдут в этом году, в течение двух-трех месяцев», — сказал Алексей Данилов изданию Sky News. Он также назвал эти месяцы решающими для исхода украинского конфликта. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Также цель специальной военной операции — это защита мирных жителей Донбасса.
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