Туроператоров обяжут вернуть «ковидные» долги россиянам 02 февраля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 + Туроператоры не получат отсрочку по выплатам за период пандемии на 2023 год Фото: Анна Майорова © URA.RU В России отказались от планов продления на текущий год отсрочки для туроператоров по возврату средств клиентам за не состоявшиеся туры из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Минэкономразвития. «Постановление правительства № 1073 (которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры — прим. URA.RU), действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет», — рассказали в Минэкономразвития «Известиям». Согласно сообщению представителей ведомства, на туристах данные меры скажутся двояко: некоторые компании могут обанкротиться из-за груза обязательств, а туристы не получат компенсаций, однако теперь многие недобросовестные туроператоры не сумеют злоупотребить отсрочками по выплатам. Ранее российские власти продлили отсрочки по выплатам туристам, у которых были отменены путешествия из-за пандемии, на 2022 год. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, назвала общий долг туроператоров перед клиентами. Он составил 27 миллиардов рублей. В России отказались от планов продления на текущий год отсрочки для туроператоров по возврату средств клиентам за не состоявшиеся туры из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Минэкономразвития. «Постановление правительства № 1073 (которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры — прим. URA.RU), действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет», — рассказали в Минэкономразвития «Известиям». Согласно сообщению представителей ведомства, на туристах данные меры скажутся двояко: некоторые компании могут обанкротиться из-за груза обязательств, а туристы не получат компенсаций, однако теперь многие недобросовестные туроператоры не сумеют злоупотребить отсрочками по выплатам. Ранее российские власти продлили отсрочки по выплатам туристам, у которых были отменены путешествия из-за пандемии, на 2022 год. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, назвала общий долг туроператоров перед клиентами. Он составил 27 миллиардов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям