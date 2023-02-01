01 февраля 2023

Туроператоров обяжут вернуть «ковидные» долги россиянам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, американская виза, визовый режим
Туроператоры не получат отсрочку по выплатам за период пандемии на 2023 год Фото:

В России отказались от планов продления на текущий год отсрочки для туроператоров по возврату средств клиентам за не состоявшиеся туры из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Минэкономразвития.

«Постановление правительства № 1073 (которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры — прим. URA.RU), действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет», — рассказали в Минэкономразвития «Известиям». Согласно сообщению представителей ведомства, на туристах данные меры скажутся двояко: некоторые компании могут обанкротиться из-за груза обязательств, а туристы не получат компенсаций, однако теперь многие недобросовестные туроператоры не сумеют злоупотребить отсрочками по выплатам.

Ранее российские власти продлили отсрочки по выплатам туристам, у которых были отменены путешествия из-за пандемии, на 2022 год. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, назвала общий долг туроператоров перед клиентами. Он составил 27 миллиардов рублей.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

В России отказались от планов продления на текущий год отсрочки для туроператоров по возврату средств клиентам за не состоявшиеся туры из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказали в Минэкономразвития. «Постановление правительства № 1073 (которое давало туроператорам отсрочку по возврату клиентам денег за не состоявшиеся из-за пандемии туры — прим. URA.RU), действие которого закончилось 31 декабря 2022 года, продлено не будет», — рассказали в Минэкономразвития «Известиям». Согласно сообщению представителей ведомства, на туристах данные меры скажутся двояко: некоторые компании могут обанкротиться из-за груза обязательств, а туристы не получат компенсаций, однако теперь многие недобросовестные туроператоры не сумеют злоупотребить отсрочками по выплатам. Ранее российские власти продлили отсрочки по выплатам туристам, у которых были отменены путешествия из-за пандемии, на 2022 год. Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, назвала общий долг туроператоров перед клиентами. Он составил 27 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...