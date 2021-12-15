Власти дали турфирмам отсрочку погашения долгов перед россиянами

16 декабря 2021 в 00:30 Размер текста - 17 +

Турфирмы смогут отсрочить возврат средств российским туристам до конца 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти намерены дать еще год отсрочки для расчета с туристами, у которых отменились путешествия из-за пандемии. Изменения в закон подготовил комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказал его председатель Сангаджи Тарбаев. Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в уже действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пишет РБК. Еще 8 декабря поправки были приняты в первом чтении. В четверг, 16 декабря пройдет второе чтение, 17 декабря — второе, по результатам которого законопроект должны принять. Что касается нововведений, в законе хотят скорректировать постановление правительства, которое позволит туроператорам рассчитаться с клиентами, чьи туры были отменены из-за пандемии, на «особых условиях». На сегодняшний день у представителей туриндустрии есть отсрочка по погашению долгов перед клиентами до 31 декабря 2021 года. Согласно ей, турфирмы должны рассчитаться перед туристами, оплатившим поездку до 31 марта 2020 года, но так и не отправившимся на отдых из-за коронавирусной пандемии, до конца этого года. Теперь же есть вероятность того, что эти сроки будут сдвинуты до конца 2022 года. Тарбаев отметил, что депутаты намерены продлить сроки обязательств перед клиентами только по турам в те страны, которые не были открыты для россиян в 2021 году. Туристы с картами «Мир» получат кешбэк за покупки путевок в период с 18 января по 12 апреля. На эти цели заложена 5 млрд рублей. Туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир». Максимум, сколько россияне смогут получить — это 20 тысяч рублей. С одной карты можно платить неограниченное количество раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены дать еще год отсрочки для расчета с туристами, у которых отменились путешествия из-за пандемии. Изменения в закон подготовил комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказал его председатель Сангаджи Тарбаев. Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в уже действующий закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пишет РБК. Еще 8 декабря поправки были приняты в первом чтении. В четверг, 16 декабря пройдет второе чтение, 17 декабря — второе, по результатам которого законопроект должны принять. Что касается нововведений, в законе хотят скорректировать постановление правительства, которое позволит туроператорам рассчитаться с клиентами, чьи туры были отменены из-за пандемии, на «особых условиях». На сегодняшний день у представителей туриндустрии есть отсрочка по погашению долгов перед клиентами до 31 декабря 2021 года. Согласно ей, турфирмы должны рассчитаться перед туристами, оплатившим поездку до 31 марта 2020 года, но так и не отправившимся на отдых из-за коронавирусной пандемии, до конца этого года. Теперь же есть вероятность того, что эти сроки будут сдвинуты до конца 2022 года. Тарбаев отметил, что депутаты намерены продлить сроки обязательств перед клиентами только по турам в те страны, которые не были открыты для россиян в 2021 году. Туристы с картами «Мир» получат кешбэк за покупки путевок в период с 18 января по 12 апреля. На эти цели заложена 5 млрд рублей. Туристы получат 20% от стоимости путевки или проживания от двух ночей при оплате картой «Мир». Максимум, сколько россияне смогут получить — это 20 тысяч рублей. С одной карты можно платить неограниченное количество раз.