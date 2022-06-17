Глава Ростуризма озвучила долг туроператоров перед россиянами

18 июня 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Долг перед туристами сократился с 40 до 27 млрд рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Долг туроператоров перед туристами в РФ за несостоявшиеся туры сократили с 40 до 27 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках ПМЭФ. «Сегодня благодаря активному сотрудничеству со многими зарубежными странами, в первую очередь это Турция, с которой мы на двусторонней основе развиваем отношения в туризме, у нас долг сократился <…> с 40 млрд до 27 млрд рублей», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, большая часть долгов туроператоров перед российскими туристами приходится на Турцию. При этом она добавила, что так как еженедельно в эту страну летает по 540 рейсов в том направлении. Это поможет закрыть долги перед туристами. В декабре прошлого года российские власти дали туроператорам год отсрочки для расчета с туристами, у которых отменились путешествия из-за пандемии. Изменения в закон подготовил комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказал его председатель Сангаджи Тарбаев. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Долг туроператоров перед туристами в РФ за несостоявшиеся туры сократили с 40 до 27 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках ПМЭФ. «Сегодня благодаря активному сотрудничеству со многими зарубежными странами, в первую очередь это Турция, с которой мы на двусторонней основе развиваем отношения в туризме, у нас долг сократился <…> с 40 млрд до 27 млрд рублей», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24». По ее словам, большая часть долгов туроператоров перед российскими туристами приходится на Турцию. При этом она добавила, что так как еженедельно в эту страну летает по 540 рейсов в том направлении. Это поможет закрыть долги перед туристами. В декабре прошлого года российские власти дали туроператорам год отсрочки для расчета с туристами, у которых отменились путешествия из-за пандемии. Изменения в закон подготовил комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, рассказал его председатель Сангаджи Тарбаев.