В США признались, для чего им понадобился конфликт на Украине

Fox News: США спровоцировали конфликт на Украине, чтобы сорвать поставки СПГ из России

02 февраля 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

США помогает оружием Украине ради природных ресурсов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине понадобился Соединенным Штатам для того, чтобы поссорить Россию и Германию, а также сорвать поставки природного газа из РФ в страны Запада. Такое мнение высказал американский обозреватель Джимми Дор. «Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом», — заявил Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона. Он считает, что конфликт на Украине имеет ярко-выраженный экономический характер. Также Дор добавил, что за взрывами на «Северных потоках» стоит США. Ранее издание Newsweek писало, что США вмешивается в украинский конфликт ради титана, залежами которого обладает Украина. От наличия данного ресурса зависит значительная доля промышленности Соединенных Штатов, поэтому Америка до сих пор не ввела санкции на экспорт титана из России.

Конфликт на Украине понадобился Соединенным Штатам для того, чтобы поссорить Россию и Германию, а также сорвать поставки природного газа из РФ в страны Запада. Такое мнение высказал американский обозреватель Джимми Дор. «Конфликт на Украине идет из-за сжиженного природного газа и для того, чтобы убедиться, что Германия и Россия никогда не объединятся. Потому что мы боимся российских природных ресурсов и рабочей силы, и мы боимся, что они объединятся с немецкими технологиями и капиталом», — заявил Дор в программе телеведущего Fox News Такера Карлсона. Он считает, что конфликт на Украине имеет ярко-выраженный экономический характер. Также Дор добавил, что за взрывами на «Северных потоках» стоит США. Ранее издание Newsweek писало, что США вмешивается в украинский конфликт ради титана, залежами которого обладает Украина. От наличия данного ресурса зависит значительная доля промышленности Соединенных Штатов, поэтому Америка до сих пор не ввела санкции на экспорт титана из России.