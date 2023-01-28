Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного жизненно важного ресурса

29 января 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

В американском ВПК назвали титан главным интересом США на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный ресурсный интерес Соединенных Штатов в контексте украинского конфликта — титан. Запад остается крайне зависим от данного металла, а Украина может стать его альтернативным источником, заменив Россию и Китай в качестве поставщиков. Об этом рассказали анонимные источники из оборонной промышленности США. «В США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для <…> Запада. Все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — сообщил компетентный источник в американском ВПК журналу Newsweek . Также отмечено, что титан представляет для США «ключевую уязвимость», поскольку от наличия данного ресурса зависит значительная доля промышленности страны. Российский титан также является одним из ресурсов, который до сих пор не попал под санкции. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными целями спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего. https://ura.news/story/919 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный ресурсный интерес Соединенных Штатов в контексте украинского конфликта — титан. Запад остается крайне зависим от данного металла, а Украина может стать его альтернативным источником, заменив Россию и Китай в качестве поставщиков. Об этом рассказали анонимные источники из оборонной промышленности США. «В США и союзных странах предпринимаются зарождающиеся усилия по выявлению, разработке и использованию огромных ресурсов Украины в виде ключевого металла, имеющего решающее значение для <…> Запада. Все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов», — сообщил компетентный источник в американском ВПК журналу Newsweek. Также отмечено, что титан представляет для США «ключевую уязвимость», поскольку от наличия данного ресурса зависит значительная доля промышленности страны. Российский титан также является одним из ресурсов, который до сих пор не попал под санкции. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, главными целями спецоперации является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также демилитаризация и денацификация последнего. https://ura.news/story/919