Лавров высказался о сроках завершения спецоперации

Лавров заявил, что время окончания спецоперации неважно

02 февраля 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров заявил, что в спецоперации главное качество решения задач Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В вопросе завершения специальной военной операции на Украине важно качество итогов, а не сроки. С таким мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что главное — обеспечить благополучие людей, которые хотят быть частью русской культуры, которые страдали от решений киевского режима долгие годы.

В вопросе завершения специальной военной операции на Украине важно качество итогов, а не сроки. С таким мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, здесь важен фактор существа, фактор качества тех итогов, которые мы обеспечиваем для нашего народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что главное — обеспечить благополучие людей, которые хотят быть частью русской культуры, которые страдали от решений киевского режима долгие годы.