В Молдавии испугались, что идут по пути Украины

Экс-президент Молдавии Додон: страна идет по пути Украины

02 февраля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Политика президента Молдавии Майи Санду не находит поддержки среди граждан, заявил Игорь Додон Фото: официальный сайт президента Молдавии Политический курс президента Молдавии Майи Санду расходится с интересами граждан государства. Нынешний курс направлен на «украинский» путь. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон. «Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — заявил Игорь Додон. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что украинский путь в политике Молдавии связан с уничтожением оппозиции, закрытием русскоязычных телеканалов и с вооружением страны. Весной 2022 года премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не стремится вступить в НАТО. Она отмечала, что принцип нейтральности прописан в Конституции. Спустя несколько месяцев бывший глава Молдавии добавил, что присоединение к НАТО все же будет. Это произойдет после слияния Молдавии с Румынией.

Политический курс президента Молдавии Майи Санду расходится с интересами граждан государства. Нынешний курс направлен на «украинский» путь. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон. «Декларации молдавского президента, ее готовность вести Молдавию по пути Украины, ее намерение интегрировать Молдавию в НАТО не имеют ничего общего ни с интересами страны, ни с интересами граждан», — заявил Игорь Додон. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что украинский путь в политике Молдавии связан с уничтожением оппозиции, закрытием русскоязычных телеканалов и с вооружением страны. Весной 2022 года премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не стремится вступить в НАТО. Она отмечала, что принцип нейтральности прописан в Конституции. Спустя несколько месяцев бывший глава Молдавии добавил, что присоединение к НАТО все же будет. Это произойдет после слияния Молдавии с Румынией.