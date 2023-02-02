Организаторов секс-тусовок в Киеве наказали повестками

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Двоих из пяти организаторов поместили в изолятор временного содержания Фото:

Пятерым организаторам пьяных секс-тусовок в Киеве, которые издевались над пьяными девушками, вручили повестки в военкомат. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Повестки вручили пятерым парням, принимавшим участие в организации тусовок, во время которых они издевались над пьяными девушками», — передает слова Небытова украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что повестку вручили и адвокату, который будет защищать обвиняемых в суде.

Двоих организаторов вечеринок поместили в изолятор временного содержания. Их обвиняют по части 3 статьи 301 «Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины, сообщил глава Киевской полиции.

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Пятерым организаторам пьяных секс-тусовок в Киеве, которые издевались над пьяными девушками, вручили повестки в военкомат. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов. «Повестки вручили пятерым парням, принимавшим участие в организации тусовок, во время которых они издевались над пьяными девушками», — передает слова Небытова украинское издание «Страна.ua». Там добавили, что повестку вручили и адвокату, который будет защищать обвиняемых в суде. Двоих организаторов вечеринок поместили в изолятор временного содержания. Их обвиняют по части 3 статьи 301 «Изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины, сообщил глава Киевской полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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