Посетитель кафе в Магнитогорске заказал кофе и потерял сознание

Житель Магнитогорска заказал кофе, после чего стал вести себя неадекватно
Посетитель кафе «Путник» в Магнитогорске (Челябинская область) заказал кофе, после чего потерял сознание. Как сообщили в охранной организации «Право роста», мужчине понадобилась госпитализация.
«Мужчина пришел в кафе „Путник“ в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил кофе, после чего начал кричать, мотать головой, а затем просто уснул на столе», — рассказали в ЧОПе.
Охранники, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, не смогли самостоятельно привести мужчину в чувства. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Причины, по которым посетитель кафе потерял сознание, не уточняются.
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