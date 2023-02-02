Посетитель кафе в Магнитогорске заказал кофе и потерял сознание

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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, каппучино, кофе
Житель Магнитогорска заказал кофе, после чего стал вести себя неадекватно Фото:

Посетитель кафе «Путник» в Магнитогорске (Челябинская область) заказал кофе, после чего потерял сознание. Как сообщили в охранной организации «Право роста», мужчине понадобилась госпитализация.

«Мужчина пришел в кафе „Путник“ в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил кофе, после чего начал кричать, мотать головой, а затем просто уснул на столе», — рассказали в ЧОПе.

Охранники, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, не смогли самостоятельно привести мужчину в чувства. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Причины, по которым посетитель кафе потерял сознание, не уточняются.

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Посетитель кафе «Путник» в Магнитогорске (Челябинская область) заказал кофе, после чего потерял сознание. Как сообщили в охранной организации «Право роста», мужчине понадобилась госпитализация. «Мужчина пришел в кафе „Путник“ в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил кофе, после чего начал кричать, мотать головой, а затем просто уснул на столе», — рассказали в ЧОПе. Охранники, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, не смогли самостоятельно привести мужчину в чувства. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Причины, по которым посетитель кафе потерял сознание, не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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