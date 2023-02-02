Посетитель кафе в Магнитогорске заказал кофе и потерял сознание

02 февраля 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Житель Магнитогорска заказал кофе, после чего стал вести себя неадекватно Фото: Размик Закарян © URA.RU Посетитель кафе «Путник» в Магнитогорске (Челябинская область) заказал кофе, после чего потерял сознание. Как сообщили в охранной организации «Право роста», мужчине понадобилась госпитализация. «Мужчина пришел в кафе „Путник“ в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил кофе, после чего начал кричать, мотать головой, а затем просто уснул на столе», — рассказали в ЧОПе. Охранники, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, не смогли самостоятельно привести мужчину в чувства. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Причины, по которым посетитель кафе потерял сознание, не уточняются.

Посетитель кафе «Путник» в Магнитогорске (Челябинская область) заказал кофе, после чего потерял сознание. Как сообщили в охранной организации «Право роста», мужчине понадобилась госпитализация. «Мужчина пришел в кафе „Путник“ в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил кофе, после чего начал кричать, мотать головой, а затем просто уснул на столе», — рассказали в ЧОПе. Охранники, прибывшие по сигналу тревожной кнопки, не смогли самостоятельно привести мужчину в чувства. Ему вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину. Причины, по которым посетитель кафе потерял сознание, не уточняются.