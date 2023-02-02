02 февраля 2023

Зеленский отверг жалобы народа на жестокие военные законы

Зеленский отказался наложить вето на закон о наказаниях для дезертиров
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
С новым законом о дезертирстве Зеленский надеется сократить потери ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон об усилении наказания для военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинского населения. Ответ опубликован на портале электронных петиций офиса Зеленского.

«При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава», — сказано в комментарии украинского лидера. Зеленский добавил, что инициировал дополнительную проработку этого вопроса перед кабмином Украины, чтобы усовершенствовать механизм привлечения солдат к ответственности.

Закон об усилении ответственности военных глава Украины подписал 25 января. Тем самым он ужесточил наказания для солдат ВСУ за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Прежде в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим были указаны обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки. В результате украинские солдаты начали бежать от призыва.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался наложить вето на закон об усилении наказания для военнослужащих после рассмотрения соответствующей петиции от украинского населения. Ответ опубликован на портале электронных петиций офиса Зеленского. «При принятии решения о подписании закона мной учтена позиция главнокомандующего Вооруженных сил Украины и командиров военных частей, которые считают, что закон позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных нарушений, совершенных в боевой обстановке, но и избежать необоснованных потерь личного состава», — сказано в комментарии украинского лидера. Зеленский добавил, что инициировал дополнительную проработку этого вопроса перед кабмином Украины, чтобы усовершенствовать механизм привлечения солдат к ответственности. Закон об усилении ответственности военных глава Украины подписал 25 января. Тем самым он ужесточил наказания для солдат ВСУ за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Прежде в подъездах Киева развесили приказы о всеобщей мобилизации. Среди требований к военнослужащим были указаны обязательная явка в военкоматы до 31 января без вручения повестки. В результате украинские солдаты начали бежать от призыва.
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