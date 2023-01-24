Зеленский ужесточил наказание для дезертиров

25 января 2023 в 03:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сделал наказание для дезертиров еще более жестким Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных, ужесточив наказания для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Об этом заявлено в соответствующем документе. «По закону судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для солдат, осужденных по следующим видам преступлений: дезертирство (ст.408), самовольное оставление поля боя (ст. 429), неповиновение (ст. 402), неисполнение приказа (ст.403), самовольное оставление воинской части (ст.407), угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)», — заявлено в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте Верховной рады Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных, ужесточив наказания для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Об этом заявлено в соответствующем документе. «По закону судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для солдат, осужденных по следующим видам преступлений: дезертирство (ст.408), самовольное оставление поля боя (ст. 429), неповиновение (ст. 402), неисполнение приказа (ст.403), самовольное оставление воинской части (ст.407), угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)», — заявлено в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте Верховной рады Украины.