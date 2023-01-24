Зеленский ужесточил наказание для дезертиров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных, ужесточив наказания для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Об этом заявлено в соответствующем документе.
«По закону судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для солдат, осужденных по следующим видам преступлений: дезертирство (ст.408), самовольное оставление поля боя (ст. 429), неповиновение (ст. 402), неисполнение приказа (ст.403), самовольное оставление воинской части (ст.407), угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)», — заявлено в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте Верховной рады Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности военных, ужесточив наказания для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за дезертирство и различного рода несоблюдение дисциплины. Об этом заявлено в соответствующем документе. «По закону судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для солдат, осужденных по следующим видам преступлений: дезертирство (ст.408), самовольное оставление поля боя (ст. 429), неповиновение (ст. 402), неисполнение приказа (ст.403), самовольное оставление воинской части (ст.407), угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)», — заявлено в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте Верховной рады Украины.