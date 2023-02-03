Авиакомпания Utair отменила рейс из Тюмени в Сургут 03 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 + Рейс должен был вылететь 3 февраля, в девять вечера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Рейс ЮТ 1102 Тюмень — Сургут. Время вылета: 21:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. В тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Рейс ЮТ 1102 Тюмень — Сургут. Время вылета: 21:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям