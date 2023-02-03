Авиакомпания Utair отменила рейс из Тюмени в Сургут

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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
Рейс должен был вылететь 3 февраля, в девять вечера Фото:

В тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала.

«Рейс ЮТ 1102 Тюмень — Сургут. Время вылета: 21:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино.

Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair.

Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.

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В тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair по маршруту Тюмень — Сургут. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэровокзала. «Рейс ЮТ 1102 Тюмень — Сургут. Время вылета: 21:00. Отменен», — указано на онлайн-табло аэропорта Рощино. Корреспондент агентства связался со справочной службой аэропорта. Там сообщили, что рейс отменила сама компания-перевозчик. Сотрудник справочной порекомендовал обратиться в пресс-службу Utair. Агентство направило запрос в компанию Utair. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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