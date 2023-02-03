Зеленский заявил об ослаблении боевого духа украинцев

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
У ВСУ падает боевой дух, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У военных ВСУ за время проведения СВО снизился боевой дух. Об этом заявил президент Украины Владимр Зеленский.

«В самом начале конфликта дух был крепче. Сейчас в некоторых городах я вижу, что они [военных ВСУ] на отдыхе», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Его слова приводит ТАСС.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента России Владимира Путина. Падение боевого духа украинцев связано в частности с тем, что конфликт между Украиной и Россией идет почти год. Стороны не могут приступить к обсуждению мира, из-за позиций Зеленского. Так, в октябре он узаконил отказ от переговоров с Россией, сообщает «Телеканал 360». А 17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров предложил РФ пять условий мира, по которым Россия должна заплатить контрибуцию. Путин отмечал, что Россия всегда готова к обсуждению мира на Украине.

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У военных ВСУ за время проведения СВО снизился боевой дух. Об этом заявил президент Украины Владимр Зеленский. «В самом начале конфликта дух был крепче. Сейчас в некоторых городах я вижу, что они [военных ВСУ] на отдыхе», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. Его слова приводит ТАСС. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента России Владимира Путина. Падение боевого духа украинцев связано в частности с тем, что конфликт между Украиной и Россией идет почти год. Стороны не могут приступить к обсуждению мира, из-за позиций Зеленского. Так, в октябре он узаконил отказ от переговоров с Россией, сообщает «Телеканал 360». А 17 января пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров предложил РФ пять условий мира, по которым Россия должна заплатить контрибуцию. Путин отмечал, что Россия всегда готова к обсуждению мира на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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