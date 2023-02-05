Боррель упрекнул лидеров стран ЕС, найдя новый термин

Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения.
Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения. Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.