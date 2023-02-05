Боррель упрекнул лидеров стран ЕС, найдя новый термин

Боррель: страны ЕС не смогли организовать политику предоставления убежища для мигрантов

05 февраля 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику, заявил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения. Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.

Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения. Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.