Боррель упрекнул лидеров стран ЕС, найдя новый термин

Боррель: страны ЕС не смогли организовать политику предоставления убежища для мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения.

Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.

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Европа переживает «демографическую зиму», ведь страны Евросоюза не смогли организовать иммиграционную политику. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Позиции государств — членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища. <…> Мы переживаем демографическую зиму», — заявил Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais. Он подчеркнул, что страны ЕС должны были организовать соответствующие условия, которые способствовали бы снижению общественного разобщения. Ранее к Боррелю обратился испанский член Европарламента Ману Пинеда. Он отметил, что на Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Также сообщалось, что польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В связи с этим в Европу увеличился поток украинских беженцев. Ранее украинские СМИ сообщали, что украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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