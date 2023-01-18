В Европарламенте заявили о царящей на Украине атмосфере террора и преследования

18 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В Европарламенте указали на проблему с нарушением прав человека на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Об этом заявил испанский член Европарламента Ману Пинеда в обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. Он рассказал, что Киев собирает доносы и преследует украинских граждан за прокоммунистические взгляды. «С учетом царящей в настоящее время на Украине атмосферы террора и преследования, характерным примером чего является созданный украинскими правоохранительными органами чат с возможностью оставлять анонимные доносы на „предателей и коллаборационистов“, правозащитные организации опасаются, что задержанные или пропавшие без вести могут подвергаться пыткам или даже становиться жертвами внесудебных расправ», — объяснил Ману Пинеда, передает RT. Парламентарий попросил Борреля обратить внимание на необходимость обсуждения этой проблемы совместно с украинским руководством. Ранее Верховная Рада Украины приняла новый закон о печати. Он регламентирует правила для контента, который могут публиковать украинские СМИ. Закон позволяет украинским властям штрафовать и закрывать любые издания по своему усмотрению. Во Франции этот закон признал противоречащим европейским ценностям.

На Украине регулярно нарушаются права человека и политические свободы. Об этом заявил испанский член Европарламента Ману Пинеда в обращении к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. Он рассказал, что Киев собирает доносы и преследует украинских граждан за прокоммунистические взгляды. «С учетом царящей в настоящее время на Украине атмосферы террора и преследования, характерным примером чего является созданный украинскими правоохранительными органами чат с возможностью оставлять анонимные доносы на „предателей и коллаборационистов“, правозащитные организации опасаются, что задержанные или пропавшие без вести могут подвергаться пыткам или даже становиться жертвами внесудебных расправ», — объяснил Ману Пинеда, передает RT. Парламентарий попросил Борреля обратить внимание на необходимость обсуждения этой проблемы совместно с украинским руководством. Ранее Верховная Рада Украины приняла новый закон о печати. Он регламентирует правила для контента, который могут публиковать украинские СМИ. Закон позволяет украинским властям штрафовать и закрывать любые издания по своему усмотрению. Во Франции этот закон признал противоречащим европейским ценностям.