«Страна.ua»: украинцы придумали новую схему выезда за границу

«Страна.ua»: украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу

15 января 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua». «На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания. Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua». «На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания. Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.