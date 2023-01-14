«Страна.ua»: украинцы придумали новую схему выезда за границу

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua».
«На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания.
Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.
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Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua». «На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания. Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.