14 января 2023

«Страна.ua»: украинцы придумали новую схему выезда за границу

«Страна.ua»: украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Нур-султан. Казахстан. , граница, паспортный контроль, россия - казахстан
Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua».

«На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания.

Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.

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Украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, пишет издание «Страна.ua». «На Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу. Речь идет о фиктивных браках. Их заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью, что открывает новоявленным „отцам семейства“ возможности для беспрепятственного выезда за пределы страны», — говорится в материале издания. Украинцы, желающие покинуть свою страну во время спецоперации, выдумывают разнообразные схемы, начиная от бегства в соседние страны по полям до оформления студенческих виз, инвалидности, поддельных справок из военкоматов, передает RT. В Великобритании семьи украинских беженцев могут лишиться обещанной поддержки. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на британского писателя и академика Кира Джайлза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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