Экс-премьер Израиля: на переговорах РФ и Украины было 17 черновиков соглашения

В начале конфликта на Украине было подготовлено 17 черновиков соглашения для урегулирования ситуации. Об этом сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, который, по его словам, был посредником между Украиной и Россией.
«Зеленский звонил мне и просил помочь связаться с Путиным. В итоге я начал вести переговоры и созваниваться то с [президентом России Владимиром] Путиным, то с [лидером Украины Владимиром] Зеленским. Стороны начинали обмениваться через нас черновиками соглашений. У нас было 17-18 черновиков», — сказал Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале.
По словам Беннета, у него были доверительные отношения с Путиным, ему удалось завоевать доверие России и Украины. У США не получилось выстроить нормальные отношения с РФ, сказал он.
Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли прийти к решению, которое помогло бы урегулировать ситуацию. По словам Беннета, переговоры сорвал Запад.
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В начале конфликта на Украине было подготовлено 17 черновиков соглашения для урегулирования ситуации. Об этом сказал экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, который, по его словам, был посредником между Украиной и Россией. «Зеленский звонил мне и просил помочь связаться с Путиным. В итоге я начал вести переговоры и созваниваться то с [президентом России Владимиром] Путиным, то с [лидером Украины Владимиром] Зеленским. Стороны начинали обмениваться через нас черновиками соглашений. У нас было 17-18 черновиков», — сказал Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. По словам Беннета, у него были доверительные отношения с Путиным, ему удалось завоевать доверие России и Украины. У США не получилось выстроить нормальные отношения с РФ, сказал он. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но не смогли прийти к решению, которое помогло бы урегулировать ситуацию. По словам Беннета, переговоры сорвал Запад.