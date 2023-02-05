Экс-премьер Израиля обвинил Запад в срыве переговоров РФ и Украины

05 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Переговоры РФ и Украины были сорваны странами Запада, заявил Нафтали Беннет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры между Москвой и Киевом были сорваны странами Запада. Беннет выполнял роль посредника между российской и украинской сторонами. «Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры [РФ и Украины]», — сказал Нафтали Беннет в ходе интервью, которое он опубликовал на своем y outube-канале . По его словам, Запад в какой-то момент решил «громить» президента России Владимира Путина, вместо того, чтобы прийти к каким-то договоренностям. Ранее Бенетт в интервью для The Jerusalem Post вспомнил о разговоре с Путиным весной 2022 года. Тогда премьер спросил о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. В ответ лидер РФ пообещал, что жизни украинского главы ничего не угрожает.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры между Москвой и Киевом были сорваны странами Запада. Беннет выполнял роль посредника между российской и украинской сторонами. «Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры [РФ и Украины]», — сказал Нафтали Беннет в ходе интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. По его словам, Запад в какой-то момент решил «громить» президента России Владимира Путина, вместо того, чтобы прийти к каким-то договоренностям. Ранее Бенетт в интервью для The Jerusalem Post вспомнил о разговоре с Путиным весной 2022 года. Тогда премьер спросил о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. В ответ лидер РФ пообещал, что жизни украинского главы ничего не угрожает.