Экс-премьер Израиля обвинил Запад в срыве переговоров РФ и Украины

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Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир, антивоенный стрит-арт
Переговоры РФ и Украины были сорваны странами Запада, заявил Нафтали Беннет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры между Москвой и Киевом были сорваны странами Запада. Беннет выполнял роль посредника между российской и украинской сторонами.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры [РФ и Украины]», — сказал Нафтали Беннет в ходе интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. По его словам, Запад в какой-то момент решил «громить» президента России Владимира Путина, вместо того, чтобы прийти к каким-то договоренностям.

Ранее Бенетт в интервью для The Jerusalem Post вспомнил о разговоре с Путиным весной 2022 года. Тогда премьер спросил о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. В ответ лидер РФ пообещал, что жизни украинского главы ничего не угрожает.

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры между Москвой и Киевом были сорваны странами Запада. Беннет выполнял роль посредника между российской и украинской сторонами. «Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры [РФ и Украины]», — сказал Нафтали Беннет в ходе интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. По его словам, Запад в какой-то момент решил «громить» президента России Владимира Путина, вместо того, чтобы прийти к каким-то договоренностям. Ранее Бенетт в интервью для The Jerusalem Post вспомнил о разговоре с Путиным весной 2022 года. Тогда премьер спросил о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. В ответ лидер РФ пообещал, что жизни украинского главы ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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