Беннет вспомнил, как Путин поил его водкой

05 февраля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин общался с экс-премьером Израиля пять-шесть часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предложил выпить водки бывшему премьер-министру Нафтали Беннету во время их первой встречи в Сочи. Об этом рассказал Беннет в своем интервью. Беннет рассказал, что Путин позвал его в свои покои и достал алкоголь. Бывший премьер-министр Израиля отметил, что не пьет крепкие напитки и предпочитает вино, но у российского лидера было некошерное вино. «Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас хочу пригласить»». Тогда он спросил: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Я понимал одно — у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», — Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале . Он рассказал, что это была его первая встреча с Путиным в Сочи, это было примерно за два месяца до начала конфликта на Украине. По словам Беннета, они разговаривали пять-шесть часов на разные темы и обсуждали военную историю, затем президент России предложил ему прогуляться по берегу. Беннет стал премьер-министром Израиля в июне 2021 года и занимал эту должность до июля 2022 года. В октябре 2021 года он впервые посетил Россию и встретился в Сочи с Путиным. По его словам, у президента России хорошее чувство юмора и острый ум. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин предложил выпить водки бывшему премьер-министру Нафтали Беннету во время их первой встречи в Сочи. Об этом рассказал Беннет в своем интервью. Беннет рассказал, что Путин позвал его в свои покои и достал алкоголь. Бывший премьер-министр Израиля отметил, что не пьет крепкие напитки и предпочитает вино, но у российского лидера было некошерное вино. «Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас хочу пригласить»». Тогда он спросил: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Я понимал одно — у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», — Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. Он рассказал, что это была его первая встреча с Путиным в Сочи, это было примерно за два месяца до начала конфликта на Украине. По словам Беннета, они разговаривали пять-шесть часов на разные темы и обсуждали военную историю, затем президент России предложил ему прогуляться по берегу. Беннет стал премьер-министром Израиля в июне 2021 года и занимал эту должность до июля 2022 года. В октябре 2021 года он впервые посетил Россию и встретился в Сочи с Путиным. По его словам, у президента России хорошее чувство юмора и острый ум.