Экс-премьер Израиля перечислил основные качества Путина

Экс-премьер Израиля назвал главным качеством Путина острый ум

05 февраля 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин милейший собеседник, считает бывший премьер Израиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента России Владимира Путина хорошее чувство юмора и острый ум. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. «Он очень умный, у него острый ум. Чувство юмора? Да, есть немного», — сказал Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале . По его словам, Путин милейший собеседник. Он отметил, что президент России не показался ему пугающим. На высокий интеллект и осведомленность Путина также обратила внимание президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин не является неприятным собеседником. Бывший французский лидер Франсуа Олланд назвал президента России рациональным лидером.

У президента России Владимира Путина хорошее чувство юмора и острый ум. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. «Он очень умный, у него острый ум. Чувство юмора? Да, есть немного», — сказал Беннет в интервью, которое он опубликовал на своем youtube-канале. По его словам, Путин милейший собеседник. Он отметил, что президент России не показался ему пугающим. На высокий интеллект и осведомленность Путина также обратила внимание президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин не является неприятным собеседником. Бывший французский лидер Франсуа Олланд назвал президента России рациональным лидером.