Турагенты предупредили жителей ХМАО о росте цен на летние поездки

06 февраля 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Турагенты ожидают повышения цен на летний отдых Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Стоимость летнего отдыха на популярных у жителей ХМАО направлениях вырастет после окончания акции раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказали представители турагентств, отметив, что в феврале скидки на туры составляют 30-40%. «Спрос в этом году есть, люди соскучились по отпуску. Сейчас можно приобрести путевки максимально выгодно. К примеру, для бронирования тура в феврале нужно заплатить лишь 10% от стоимости путевки. Цена будет только расти. Ближе к вылету и выбор отелей будет ограничен», — рассказала Любовь Дежурова, руководитель агентства-представителя туроператора Anex tour в Сургуте. Она добавила, что среди направлений у сургутян спросом пользуется Турция, Сочи и Абхазия. Турагент отметила, что на цены влияет несколько факторов, но традиционно поездки в июне, июле и августе обходятся дороже. «Максимальная скидка по акции раннего бронирования в феврале — 30-40%. Скидки дают отели, на перелет снижения цен нет. Если раньше были горящие туры, в этом году их не стоит ждать. В прошлом не было», — рассказала Диана Захарова, заместитель директора турагентства «Лагуна», которое представляет Coral Travel в Ханты-Мансийске. Она отметила, что акция заканчивается в апреле, и с каждым этапом стоимость увеличивается. Жители Ханты-Мансийска предпочитают отдыхать на Черноморском побережье и в Турции. Так, в июле отдых в санатории Сочи на двоих обойдется в среднем в 100 тысяч рублей с учетом акции. Стоимость недельной поездки в мае в Турцию стартует от 138 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут продолжить путешествовать несмотря на приостановку оформления заграничных биометрических паспортов. Паспорта старого образца подходят для получения виз в большинство стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость летнего отдыха на популярных у жителей ХМАО направлениях вырастет после окончания акции раннего бронирования. Об этом URA.RU рассказали представители турагентств, отметив, что в феврале скидки на туры составляют 30-40%. «Спрос в этом году есть, люди соскучились по отпуску. Сейчас можно приобрести путевки максимально выгодно. К примеру, для бронирования тура в феврале нужно заплатить лишь 10% от стоимости путевки. Цена будет только расти. Ближе к вылету и выбор отелей будет ограничен», — рассказала Любовь Дежурова, руководитель агентства-представителя туроператора Anex tour в Сургуте. Она добавила, что среди направлений у сургутян спросом пользуется Турция, Сочи и Абхазия. Турагент отметила, что на цены влияет несколько факторов, но традиционно поездки в июне, июле и августе обходятся дороже. «Максимальная скидка по акции раннего бронирования в феврале — 30-40%. Скидки дают отели, на перелет снижения цен нет. Если раньше были горящие туры, в этом году их не стоит ждать. В прошлом не было», — рассказала Диана Захарова, заместитель директора турагентства «Лагуна», которое представляет Coral Travel в Ханты-Мансийске. Она отметила, что акция заканчивается в апреле, и с каждым этапом стоимость увеличивается. Жители Ханты-Мансийска предпочитают отдыхать на Черноморском побережье и в Турции. Так, в июле отдых в санатории Сочи на двоих обойдется в среднем в 100 тысяч рублей с учетом акции. Стоимость недельной поездки в мае в Турцию стартует от 138 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО могут продолжить путешествовать несмотря на приостановку оформления заграничных биометрических паспортов. Паспорта старого образца подходят для получения виз в большинство стран.