Турагенты ХМАО объяснили, как путешествовать без биометрических паспортов

Турагенты ХМАО: старые загранпаспорта дают выезд в большинство стран

03 февраля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Наличие загранпаспорта старого образца не влияет на выдачу визы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители ХМАО могут продолжить путешествовать несмотря на приостановку оформления заграничных биометрических паспортов. Туроператоры объяснили URA.RU, что паспорта старого образца подходят для получения виз в большинство стран. «Люди, которые подали документы на оформление биометрического до того, как приостановили выдачу, они, насколько известно, еще в работе. Их, как правило, должны получать в течение месяца. Но также остается возможность получить обычные пятилетние паспорта. Причем технически на путешествие это никак не влияет. Явных ограничений [по загранпаспортам старого образца], которые влияли бы на выдачу виз в нашей практике не встречалось», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. По словам сотрудницы турагентства, сейчас основной поток туристов приходится на Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Египет, Арабские Эмираты и Турцию на летний сезон. «Мы всегда рекомендуем оформлять старого образца, если отъезд планируется в ближайшее время. Их [паспорта старого образца] всегда быстрее делают», — комментирует журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно бронировать путевки за границу в теплые страны на следующие большие выходные. В конце февраля ко Дню защитника Отечества у россиян будет сразу четыре нерабочих дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО могут продолжить путешествовать несмотря на приостановку оформления заграничных биометрических паспортов. Туроператоры объяснили URA.RU, что паспорта старого образца подходят для получения виз в большинство стран. «Люди, которые подали документы на оформление биометрического до того, как приостановили выдачу, они, насколько известно, еще в работе. Их, как правило, должны получать в течение месяца. Но также остается возможность получить обычные пятилетние паспорта. Причем технически на путешествие это никак не влияет. Явных ограничений [по загранпаспортам старого образца], которые влияли бы на выдачу виз в нашей практике не встречалось», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. По словам сотрудницы турагентства, сейчас основной поток туристов приходится на Таиланд, Шри-Ланку, Кубу, Египет, Арабские Эмираты и Турцию на летний сезон. «Мы всегда рекомендуем оформлять старого образца, если отъезд планируется в ближайшее время. Их [паспорта старого образца] всегда быстрее делают», — комментирует журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий SoloWay в Сургуте Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали активно бронировать путевки за границу в теплые страны на следующие большие выходные. В конце февраля ко Дню защитника Отечества у россиян будет сразу четыре нерабочих дня.