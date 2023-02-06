В израильской разведке раскрыли потери среди военных НАТО на Украине

06 февраля 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

За время боевых действий погибло 234 инструктора НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Среди инструкторов и солдат Североатлантического альянса (НАТО) на Украине есть множество потерь. Об этом сообщает турецкое издание Hurseda Haber со ссылкой на данные израильской разведки МОССАД. «За время конфликта на Украине погибло 234 инструктора НАТО из США и Великобритании», — пишет издание . Также там добавили, что безвозвратные потери среди солдат НАТО составили 2458 человек. В большинстве своем, боевики представляли Германию, Польшу и страны Прибалтики. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. США и страны НАТО оказывают всяческую военную и финансовую поддержку украинскому правительству.

Среди инструкторов и солдат Североатлантического альянса (НАТО) на Украине есть множество потерь. Об этом сообщает турецкое издание Hurseda Haber со ссылкой на данные израильской разведки МОССАД. «За время конфликта на Украине погибло 234 инструктора НАТО из США и Великобритании», — пишет издание. Также там добавили, что безвозвратные потери среди солдат НАТО составили 2458 человек. В большинстве своем, боевики представляли Германию, Польшу и страны Прибалтики. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины. США и страны НАТО оказывают всяческую военную и финансовую поддержку украинскому правительству.