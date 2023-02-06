Мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Об этом свидетельствует карта, опубликованная геологической службой США.
«Согласно карте, опубликованной геологической службой США, которая объявила магнитуду землетрясения 7,8, историческое землетрясение ощущалось в Турции и Сирии, а также в Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), Ираке, Иране, Саудовская Аравия, Грузия, Россия, Азербайджан и Армения», — передает газета Hedef Halk. Эпицентр землетрясения зафиксирован в турецком городе Кахраманмараш, оно стало самым мощным за 500 лет.
Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Число жертв превышает 900 человек в Турции и еще 300 в Сирии, передает RT. Более пяти тысяч человек получили ранения. Обрушились тысячи зданий. Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,8, передает телеканал 360.
Землетрясение ощущалось в 16 странах мира
URA.RU
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Мощное землетрясение с эпицентром в Турции ощутили граждане 16 стран мира. Об этом свидетельствует карта, опубликованная геологической службой США. «Согласно карте, опубликованной геологической службой США, которая объявила магнитуду землетрясения 7,8, историческое землетрясение ощущалось в Турции и Сирии, а также в Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Египте, Южном Кипре, Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), Ираке, Иране, Саудовская Аравия, Грузия, Россия, Азербайджан и Армения», — передает газета Hedef Halk. Эпицентр землетрясения зафиксирован в турецком городе Кахраманмараш, оно стало самым мощным за 500 лет. Землетрясение в турецком городе Кахраманмараш произошло утром 6 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Число жертв превышает 900 человек в Турции и еще 300 в Сирии, передает RT. Более пяти тысяч человек получили ранения. Обрушились тысячи зданий. Позднее было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,8, передает телеканал 360.