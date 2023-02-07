На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

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Военное положение и всеобщая мобилизация продлены на Украине с 19 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военное положение продлено на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На такое же время сохранится всеобщая мобилизация в стране.

«Парламент одобрил законы №?8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, за [проголосовали] 348 [человек]», — написал Железняк в своем telegram-канале. Соответствующие законопроекты внесены президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Продление вступит в силу 19 февраля.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. СВО проводится российскими военными для помощи мирным жителям Донбасса.

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Военное положение продлено на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На такое же время сохранится всеобщая мобилизация в стране. «Парламент одобрил законы №?8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, за [проголосовали] 348 [человек]», — написал Железняк в своем telegram-канале. Соответствующие законопроекты внесены президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Продление вступит в силу 19 февраля. Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. СВО проводится российскими военными для помощи мирным жителям Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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