На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение продлено на Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. На такое же время сохранится всеобщая мобилизация в стране.
«Парламент одобрил законы №?8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, за [проголосовали] 348 [человек]», — написал Железняк в своем telegram-канале. Соответствующие законопроекты внесены президентом Украины Владимиром Зеленским в парламент. Продление вступит в силу 19 февраля.
Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины. СВО проводится российскими военными для помощи мирным жителям Донбасса.
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