Стоимость туристических услуг в ЯНАО выросла почти на 50%

08 февраля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Стоимость туристических услуг в Европу выросла на 45% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла до 45%. Как рассказал корреспонденту URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, это произошло из-за увеличения стоимости авиаперевозок. «Услуги в сфере туризма в округе за прошлый год выросли от 10 до 45%, в зависимости от страны отдыха. Стоимость тура выросла из-за увеличения стоимости перелета», — рассказал Гудшмит. Собеседник агентства отметил, что цена на другие составляющие туристической услуги не выросла, местами даже снизилась. «В ОАЭ стоимость туруслуг выросла на 10%, в страны Европы — на 45%», — подчеркнул Гудшмит. Ранее сообщалось, что самым бюджетным туром из ЯНАО на новогодние праздники стала поездка в Сочи. При этом для бюджетного отпуска семье необходимо не менее 300 тысяч рублей.

Стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла до 45%. Как рассказал корреспонденту URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, это произошло из-за увеличения стоимости авиаперевозок. «Услуги в сфере туризма в округе за прошлый год выросли от 10 до 45%, в зависимости от страны отдыха. Стоимость тура выросла из-за увеличения стоимости перелета», — рассказал Гудшмит. Собеседник агентства отметил, что цена на другие составляющие туристической услуги не выросла, местами даже снизилась. «В ОАЭ стоимость туруслуг выросла на 10%, в страны Европы — на 45%», — подчеркнул Гудшмит. Ранее сообщалось, что самым бюджетным туром из ЯНАО на новогодние праздники стала поездка в Сочи. При этом для бюджетного отпуска семье необходимо не менее 300 тысяч рублей.