07 февраля 2023
06 февраля 2023

Стоимость туристических услуг в ЯНАО выросла почти на 50%

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость туристических услуг в Европу выросла на 45% Фото:

Стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла до 45%. Как рассказал корреспонденту URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, это произошло из-за увеличения стоимости авиаперевозок.

«Услуги в сфере туризма в округе за прошлый год выросли от 10 до 45%, в зависимости от страны отдыха. Стоимость тура выросла из-за увеличения стоимости перелета», — рассказал Гудшмит.

Собеседник агентства отметил, что цена на другие составляющие туристической услуги не выросла, местами даже снизилась. «В ОАЭ стоимость туруслуг выросла на 10%, в страны Европы — на 45%», — подчеркнул Гудшмит.

Ранее сообщалось, что самым бюджетным туром из ЯНАО на новогодние праздники стала поездка в Сочи. При этом для бюджетного отпуска семье необходимо не менее 300 тысяч рублей.

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Стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла до 45%. Как рассказал корреспонденту URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, это произошло из-за увеличения стоимости авиаперевозок. «Услуги в сфере туризма в округе за прошлый год выросли от 10 до 45%, в зависимости от страны отдыха. Стоимость тура выросла из-за увеличения стоимости перелета», — рассказал Гудшмит. Собеседник агентства отметил, что цена на другие составляющие туристической услуги не выросла, местами даже снизилась. «В ОАЭ стоимость туруслуг выросла на 10%, в страны Европы — на 45%», — подчеркнул Гудшмит. Ранее сообщалось, что самым бюджетным туром из ЯНАО на новогодние праздники стала поездка в Сочи. При этом для бюджетного отпуска семье необходимо не менее 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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