Стоимость туристических услуг в ЯНАО выросла почти на 50%

Стоимость услуг в сфере туризма для жителей ЯНАО выросла до 45%. Как рассказал корреспонденту URA.RU руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит, это произошло из-за увеличения стоимости авиаперевозок.
«Услуги в сфере туризма в округе за прошлый год выросли от 10 до 45%, в зависимости от страны отдыха. Стоимость тура выросла из-за увеличения стоимости перелета», — рассказал Гудшмит.
Собеседник агентства отметил, что цена на другие составляющие туристической услуги не выросла, местами даже снизилась. «В ОАЭ стоимость туруслуг выросла на 10%, в страны Европы — на 45%», — подчеркнул Гудшмит.
Ранее сообщалось, что самым бюджетным туром из ЯНАО на новогодние праздники стала поездка в Сочи. При этом для бюджетного отпуска семье необходимо не менее 300 тысяч рублей.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.