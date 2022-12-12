Бюджетные новогодние туры из ЯНАО возглавила поездка в Сочи

13 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

На бюджетный отпуск семье из ЯНАО надо не менее 300 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поездка на новогодние праздники в Сочи возглавила список самых бюджетных туров из ЯНАО. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит. «На 7 ночей отель в Сочи на Новый Год будет стоить от 10 тысяч рублей на семью, без учета перелета. Отдых на Байкале от 30 тысяч рублей, также без перелета», — рассказал Гудшмит. Отмечается, что тур в Египет обойдется от 70 тысяч рублей, Стамбул — от 80, ОАЭ — от 100 тысяч рублей. При этом в туры уже входит перелет, проживание, питание и трансфер. Он также уточнил, что, учитывая цены на авиабилеты перед Новым Годом, на отпуск семьей нужно не менее 300 тысяч рублей. «Билеты на Самолет Новый Уренгой — Москва на семью из трех человек в декабре и начале января в обе стороны будет стоить примерно 176 тысяч рублей. Чтобы жителю ЯНАО выехать в бюджетный отпуск семьей надо минимум 300 тысяч рублей», — уточнил Гудшмит. Ранее URA.RU сообщало, что на новогодние праздники ямальцы предпочли отдых в Таиланде и ОАЭ. Туроператоры ЯНАО рекомендовали приобретать туры за два или три месяца до вылета.

Поездка на новогодние праздники в Сочи возглавила список самых бюджетных туров из ЯНАО. Об этом URA.RU рассказал руководитель «Визово-Туристического Центра» Сергей Гудшмит. «На 7 ночей отель в Сочи на Новый Год будет стоить от 10 тысяч рублей на семью, без учета перелета. Отдых на Байкале от 30 тысяч рублей, также без перелета», — рассказал Гудшмит. Отмечается, что тур в Египет обойдется от 70 тысяч рублей, Стамбул — от 80, ОАЭ — от 100 тысяч рублей. При этом в туры уже входит перелет, проживание, питание и трансфер. Он также уточнил, что, учитывая цены на авиабилеты перед Новым Годом, на отпуск семьей нужно не менее 300 тысяч рублей. «Билеты на Самолет Новый Уренгой — Москва на семью из трех человек в декабре и начале января в обе стороны будет стоить примерно 176 тысяч рублей. Чтобы жителю ЯНАО выехать в бюджетный отпуск семьей надо минимум 300 тысяч рублей», — уточнил Гудшмит. Ранее URA.RU сообщало, что на новогодние праздники ямальцы предпочли отдых в Таиланде и ОАЭ. Туроператоры ЯНАО рекомендовали приобретать туры за два или три месяца до вылета.