Российские спасатели обследуют завалы в Хатае, где может находиться семья из России

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Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, мчс, разбор завалов, спасение, поисково-спасательная служба
Под завалами в Турции может находиться семья из России Фото:
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Российские спасатели, работающие в турецкой провинции Кахраманмараш, отправились на обследование завалов в городе Хатай, под которыми может находиться россиянка с двумя детьми. Об этом сообщили в МЧС России.

«Группа спасателей отправилась в город Хатай на обследование завалов, под которыми может находиться россиянка и ее двое детей», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там отметили, что группа отправлена на место в координации с турецкой стороной, где проведут обследование места обрушения и начнут поиск пострадавших.

Ранее сообщалось, что под завалами в городе Хатай могут находиться супруги из России. Ирина и Аталай Эрйетли приехали с двумя детьми из Москвы в Турцию, чтобы навестить родственников.

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Российские спасатели, работающие в турецкой провинции Кахраманмараш, отправились на обследование завалов в городе Хатай, под которыми может находиться россиянка с двумя детьми. Об этом сообщили в МЧС России. «Группа спасателей отправилась в город Хатай на обследование завалов, под которыми может находиться россиянка и ее двое детей», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там отметили, что группа отправлена на место в координации с турецкой стороной, где проведут обследование места обрушения и начнут поиск пострадавших. Ранее сообщалось, что под завалами в городе Хатай могут находиться супруги из России. Ирина и Аталай Эрйетли приехали с двумя детьми из Москвы в Турцию, чтобы навестить родственников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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