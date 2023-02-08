Российские спасатели обследуют завалы в Хатае, где может находиться семья из России

Российские спасатели, работающие в турецкой провинции Кахраманмараш, отправились на обследование завалов в городе Хатай, под которыми может находиться россиянка с двумя детьми. Об этом сообщили в МЧС России.
«Группа спасателей отправилась в город Хатай на обследование завалов, под которыми может находиться россиянка и ее двое детей», — передает сообщение ведомства РИА Новости. Там отметили, что группа отправлена на место в координации с турецкой стороной, где проведут обследование места обрушения и начнут поиск пострадавших.
Ранее сообщалось, что под завалами в городе Хатай могут находиться супруги из России. Ирина и Аталай Эрйетли приехали с двумя детьми из Москвы в Турцию, чтобы навестить родственников.
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