МК: семья москвичей с маленькими детьми оказалась под завалами в Турции

08 февраля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Спасатели пока не добрались до завалов в Хатае Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения После землетрясения в Турции под завалами в Хатае оказались супруги с двумя детьми из Москвы, спасатели пока внесли их в список ожидания. Об этом сообщила знакомая семьи. Знакомая рассказала, что Ирина и Аталай Эрйетли приехали с двумя несовершеннолетними детьми из Москвы в Турцию, чтобы навестить родственников супруга. «Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже. Ирина с мужем и с детьми, которым четыре и два с половиной года, до сих пор остаются под руинами», — цитирует сайт MK.RU знакомую семьи. По ее словам, родителей Аталая вытащил старший сын, их отвезли в больницу с переломами. Местные жители и соседи, у которых есть тепловизоры, сообщили, что люди под завалами живы. Но для разбора завалов нужен подъемный кран. Знакомая супругов рассказала, что обращалась в МЧС, но их внесли в список ожидающих, так как в этот район не доехала профессиональная бригада. «Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре», — высказалась она. Ей не удалось дозвониться до МИД. По ее словам, консульства также не отвечают. В Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Происшествие затронуло около 17 стран. МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Там могут начаться новые подземные толчки из-за сдвига плит, сказала кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина. Количество жертв составило более 6 тысяч человек, ранены 37 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После землетрясения в Турции под завалами в Хатае оказались супруги с двумя детьми из Москвы, спасатели пока внесли их в список ожидания. Об этом сообщила знакомая семьи. Знакомая рассказала, что Ирина и Аталай Эрйетли приехали с двумя несовершеннолетними детьми из Москвы в Турцию, чтобы навестить родственников супруга. «Когда случилось землетрясение, их дом рухнул. Они жили на первом этаже. Ирина с мужем и с детьми, которым четыре и два с половиной года, до сих пор остаются под руинами», — цитирует сайт MK.RU знакомую семьи. По ее словам, родителей Аталая вытащил старший сын, их отвезли в больницу с переломами. Местные жители и соседи, у которых есть тепловизоры, сообщили, что люди под завалами живы. Но для разбора завалов нужен подъемный кран. Знакомая супругов рассказала, что обращалась в МЧС, но их внесли в список ожидающих, так как в этот район не доехала профессиональная бригада. «Хотя Хатай — это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре», — высказалась она. Ей не удалось дозвониться до МИД. По ее словам, консульства также не отвечают. В Турции 6 февраля произошло два землетрясения, магнитуда достигала 7,8 баллов. Происшествие затронуло около 17 стран. МЧС России отправило свою группу спасателей в Турцию. Там могут начаться новые подземные толчки из-за сдвига плит, сказала кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина. Количество жертв составило более 6 тысяч человек, ранены 37 тысяч.