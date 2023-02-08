В муниципалитетах ХМАО подешевели бензин и дизельное топливо

Самый дешевый бензин продается в Мегионе и Урае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В десяти муниципалитетах ХМАО снизились цены на автомобильное топливо. В сравнении с предыдущей неделей наибольшее падение стоимости отмечено в Мегионе и Нефтеюганске, сообщается на сайте регионального аналитического центра ХМАО.

«Максимальное снижение цен на ГСМ зафиксировано в г. Мегион (АИ-92, АИ-95, дизельное топливо), г. Нефтеюганск (газ). Максимальное повышение цен на ГСМ зафиксировано в Сургутском р-не (АИ-92), г. Радужный (дизельное топливо)», — отмечается на сайте.

По данным центра, в Мегионе минимальная цена на бензин АИ-92— 38,88 рублей, АИ-95 — 41,38 рублей. В Урае отмечена самая низкая цена на бензин марки АИ-98 — 56 рублей, в этом же городе самое дешевое дизельное топливо — 60,73 рубля. Минимальная цена на газ для заправки автомобилей зафиксирована в Нижневартовске — 11,8 рубля.

Самый дорогой бензин марки АИ-92 отмечен в Нефтеюганске — 50,69 рубля, АИ-95 в Покачах — 54,4 рубля, АИ-98 в Нефтеюганском районе — 60,71 рубля. Дороже всего дизельное топливо покупать в Нефтеюганске — 74,19 рубля, газ — в Белоярском районе, цена — 22 рубля.

Аналитики центра отмечают, в трех муниципалитетах цены по отдельным видам топлива как выросли, так и снизились, в одном увеличились, а в восьми остались на прежнем уровне. Данные приводятся за период с 30 января по 6 февраля, в сравнении с аналогичными цифрами, зафиксированными неделей ранее.

Ранее URA.RU писало, что стоимость дизельного топлива в ХМАО снизилась в сравнении с началом года. Падение цены не значительное и составило 0,4%.