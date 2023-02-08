В пермских магазинах заканчивается косметика Maybelline и Loreal

Зато на прилавках появилось много белорусской косметики Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Пермячки обратили внимание на дефицит привычной им косметики от Maybelline и Loreal в магазинах. Заметнее всего для жительниц стала пропажа тональных кремов и туши от этих фирм.

«Я уже около 10 лет пользуюсь одной и той же „тоналкой“ — Maybelline new york affinitone. Она у них, наверное, самая популярная. На днях в очередной раз пошла за ней — а нигде нет. Ни в „Магнит косметик“, ни в „Золотом яблоке“, ни в сети „Впрок“», — рассказала читательница URA.RU.

Менее популярные продукты можно найти, а тех, что пользовались высоким спросом, уже нет. Это следствие того, что Минпромторг летом исключил часть парфюмерных и косметических брендов из списка товаров, которые в мае разрешили ввозить на территорию РФ по параллельному импорту, — отмечают инсайдеры в бизнес-среде.

Так, под запрет попали марки Garnier, Loreal, Maybelline, NYX, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Kerastase, Vichy, Lancome и другие. Зато на прилавках сетевых магазинов косметики в Перми теперь можно увидеть большое количество белорусской косметики. К примеру, туши от LUX visage и Relouis, тональные кремы и помады от «Витэкс» и «Белита».

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся сетевой белорусский магазин «bk | Белорусская косметика». Он находится на первом этаже.