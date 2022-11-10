В ТРЦ «Планета» в Перми открылся сетевой белорусский магазин

В магазине представлена косметика преимущественно белорусского производства Фото: Размик Закарян © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся сетевой белорусский магазин «bk | Белорусская косметика». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Сегодня, 11 ноября, вТРЦ „Планета“ открылся магазин „bk | Белорусская косметика“. Это специализированный магазин косметических товаров и парфюмерной продукции преимущественно белорусского изготовления», — указано в пресс-релизе.

В ТРЦ рассказали, что сертифицированная продукция поступает напрямую с заводов производителей. Магазины работают как в России, так и в странах СНГ. Новый магазин площадью 42 кв. м. расположен на первом этаже ТРЦ «Планета».

Ранее URA.RU сообщало, что магазин этой же сети открылся в торговом центре «Столица». Там его тоже можно найти на первом этаже.