10 ноября 2022

В ТРЦ «Планета» в Перми открылся сетевой белорусский магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
В магазине представлена косметика преимущественно белорусского производства Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся сетевой белорусский магазин «bk | Белорусская косметика». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Сегодня, 11 ноября, вТРЦ „Планета“ открылся магазин „bk | Белорусская косметика“. Это специализированный магазин косметических товаров и парфюмерной продукции преимущественно белорусского изготовления», — указано в пресс-релизе.

В ТРЦ рассказали, что сертифицированная продукция поступает напрямую с заводов производителей. Магазины работают как в России, так и в странах СНГ. Новый магазин площадью 42 кв. м. расположен на первом этаже ТРЦ «Планета».

Ранее URA.RU сообщало, что магазин этой же сети открылся в торговом центре «Столица». Там его тоже можно найти на первом этаже.

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В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся сетевой белорусский магазин «bk | Белорусская косметика». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТРЦ. «Сегодня, 11 ноября, вТРЦ „Планета“ открылся магазин „bk | Белорусская косметика“. Это специализированный магазин косметических товаров и парфюмерной продукции преимущественно белорусского изготовления», — указано в пресс-релизе. В ТРЦ рассказали, что сертифицированная продукция поступает напрямую с заводов производителей. Магазины работают как в России, так и в странах СНГ. Новый магазин площадью 42 кв. м. расположен на первом этаже ТРЦ «Планета». Ранее URA.RU сообщало, что магазин этой же сети открылся в торговом центре «Столица». Там его тоже можно найти на первом этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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