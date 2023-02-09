Пермский производитель подделывал масло в цехе с плесенью и ржавчиной и отправлял в регионы

09 февраля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Масло изготавливали в антисанитарии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае предпринимателя уличили в производстве и продаже фальсифицированного сливочного масла. Кроме того, выяснилось, что продукт готовили в условиях антисанитарии. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В декабре 2022 года по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая проверка ИП Растягаевой Ю.В., производящей молочную продукцию в Ильинском районе. В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения», — указано в пресс-релизе. Так, восемь раз в течение 2022 года лаборатория выявляла поддельное сливочное масло с растительными жирами, которое производитель поставлял в социально значимые учреждения Пермского края, Челябинской и Свердловской областей. А производились данные продукты в условиях антисанитарии: помещения цехов были выложены плиткой со сколами и трещинами. Где-то ее не было совсем. Соответственно полы невозможно тщательно вымыть и продезинфицировать. Производственное оборудование было с ржавчиной, где-то облупилась краска. В цехе производства сливочного масла на стенах и потолках видны следы плесени, над окном часть стены разрушена. А у работников не было медицинских книжек с отметками о прохождении медосмотров. Эти и другие выявленные недостатки являются нарушениями Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О ветеринарии», регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции». По результатам проверки в отношении производителя возбудили 12 административных дел. Декларации о соответствии на продукцию признаны не действительными. ИП выписаны штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей. С 31 января ИП Растягаева Ю.В. прекратила свою деятельность по собственному решению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае предпринимателя уличили в производстве и продаже фальсифицированного сливочного масла. Кроме того, выяснилось, что продукт готовили в условиях антисанитарии. Подробности сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В декабре 2022 года по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая проверка ИП Растягаевой Ю.В., производящей молочную продукцию в Ильинском районе. В ходе проведения проверки были выявлены многочисленные нарушения», — указано в пресс-релизе. Так, восемь раз в течение 2022 года лаборатория выявляла поддельное сливочное масло с растительными жирами, которое производитель поставлял в социально значимые учреждения Пермского края, Челябинской и Свердловской областей. А производились данные продукты в условиях антисанитарии: помещения цехов были выложены плиткой со сколами и трещинами. Где-то ее не было совсем. Соответственно полы невозможно тщательно вымыть и продезинфицировать. Производственное оборудование было с ржавчиной, где-то облупилась краска. В цехе производства сливочного масла на стенах и потолках видны следы плесени, над окном часть стены разрушена. А у работников не было медицинских книжек с отметками о прохождении медосмотров. Эти и другие выявленные недостатки являются нарушениями Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О ветеринарии», регламентов «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции». По результатам проверки в отношении производителя возбудили 12 административных дел. Декларации о соответствии на продукцию признаны не действительными. ИП выписаны штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей. С 31 января ИП Растягаева Ю.В. прекратила свою деятельность по собственному решению.