Врачи раскрыли неожиданную пользу женской мастурбации

Психолог Сантини: женская мастурбация улучшает сон
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Кубок ФССП России по комплексным единоборствам. Девушки. Курган , медик, врач, врач на соревнованиях, спортивный врач
Специалисты сообщили, что мастурбация уменьшает стресс Фото:

Женская мастурбация может улучшить сон благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе, сообщила психолог и секс-консультант Барбара Сантини. Врачи отметили, что мастурбация также помогает справиться с болью при месячных.

«Мастурбация до оргазма способствует выработке гормона под названием вазопрессин, который улучшает сон. Эффект окситоцина может помочь успокоить нервную систему, что способствует выработке мелатонина (гормона, вызывающего сонливость)», — сказала Сантини Yahoo Life UK.

По ее словам, вазопрессин является антидиуретиком, поэтому мастурбация поможет снизить частоту походов в туалет ночью. Кроме того, мастурбация тренирует сердечно-сосудистую систему, отметила Сантини.

Гинеколог Соня Бахлани рассказала, что так можно уменьшить боль во время месячных. Также мастурбация помогает при болях в области таза, отметила доктор Рэйчел Гельман, специалист по тазовому дну. Помимо этого, так можно снять стресс, поменять отношение к своему телу и улучшить свою сексуальную жизнь, передает издание.

Регулярная и частая мастурбация могут быть опасны, передают «Дни.ру». Психолог-сексолог Елена Кондрашева отметила, что у мужчин из-за этого могут быть проблемы с эякуляцией.

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Женская мастурбация может улучшить сон благодаря гормонам, которые вырабатываются в процессе, сообщила психолог и секс-консультант Барбара Сантини. Врачи отметили, что мастурбация также помогает справиться с болью при месячных. «Мастурбация до оргазма способствует выработке гормона под названием вазопрессин, который улучшает сон. Эффект окситоцина может помочь успокоить нервную систему, что способствует выработке мелатонина (гормона, вызывающего сонливость)», — сказала Сантини Yahoo Life UK. По ее словам, вазопрессин является антидиуретиком, поэтому мастурбация поможет снизить частоту походов в туалет ночью. Кроме того, мастурбация тренирует сердечно-сосудистую систему, отметила Сантини. Гинеколог Соня Бахлани рассказала, что так можно уменьшить боль во время месячных. Также мастурбация помогает при болях в области таза, отметила доктор Рэйчел Гельман, специалист по тазовому дну. Помимо этого, так можно снять стресс, поменять отношение к своему телу и улучшить свою сексуальную жизнь, передает издание. Регулярная и частая мастурбация могут быть опасны, передают «Дни.ру». Психолог-сексолог Елена Кондрашева отметила, что у мужчин из-за этого могут быть проблемы с эякуляцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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