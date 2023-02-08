Свердловчанка нарезала огурец и зарезала любовника

Жительница Красноуфимска зарезала любовника ножом, которым нарезала огурец

Свердловчанка убила друга ножом, которым нарезала огурцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Красноуфимска (Свердловская область) по прозвищу Лорик зарезала любовника тем же ножом, которым за несколько секунд до этого нарезала огурец для закуски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области.

«Женщина стала нарезать огурцы для закуски. В этот момент у нее возник конфликт с мужчиной. Резко повернувшись к своему оппоненту, она ударила его в грудь ножом, которым резала закуску», — сообщили в пресс-службе. Инцидент произошел после совместного застолья, когда гости разошлись.

Мужчина погиб в больнице, несмотря на попытки врачей спасти ему жизнь. Его подругу отправили в СИЗО, где она будет находиться, пока следователи собирают доказательства вины.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что женщину ранее судили за многие преступления, среди которых хулиганство, убийство, кражи и вымогательство. В 2013 году она напала на представителя власти, за что также была наказана. Из колонии девушку освободили в 2021 году, и, если вина будет доказана, ей грозит новый жесткий приговор.

Горелых подчеркнул, что убийство произошло после того, как мужчина возмутился, почему девушка не обращает на него внимание. «Фигурантку этого особо тяжкого преступления хотел назвать как одну известную в прошлом женщину-политика — „Железная леди“, но, подумав, решил назвать известным русским выражением „Бой-баба“», — заключил полковник Горелых.