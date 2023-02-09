Пригожин заявил о 10 миллионах американцев, желающих вступить в ЧВК «Вагнер»

09 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Около миллиона американцев могут вступить в «Вагнер», сказал Евгений Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 10 миллионов граждан США хотят вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «После выхода рекламы ЧВК „Вагнер“, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК „Вагнер“, чтобы бороться против НАТО», — сказал Евгений Пригожин, отвечая на запрос CNN, в котором у него спрашивают, почему закончилась вербовка заключенных в ряды ЧВК. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале . По его словам, в данный момент рассматривается около миллиона граждан США для приема в ряды «Вагнера». «Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — подытожил Пригожин. Ранее стало известно, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» был прекращен. Об этом сообщала пресс-служба Пригожина. По его словам, перед теми, что состоит в рядах ЧВК все обязательства выполняются.

Более 10 миллионов граждан США хотят вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «После выхода рекламы ЧВК „Вагнер“, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК „Вагнер“, чтобы бороться против НАТО», — сказал Евгений Пригожин, отвечая на запрос CNN, в котором у него спрашивают, почему закончилась вербовка заключенных в ряды ЧВК. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале. По его словам, в данный момент рассматривается около миллиона граждан США для приема в ряды «Вагнера». «Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — подытожил Пригожин. Ранее стало известно, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» был прекращен. Об этом сообщала пресс-служба Пригожина. По его словам, перед теми, что состоит в рядах ЧВК все обязательства выполняются.