Пригожин заявил о 10 миллионах американцев, желающих вступить в ЧВК «Вагнер»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Около миллиона американцев могут вступить в «Вагнер», сказал Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Более 10 миллионов граждан США хотят вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«После выхода рекламы ЧВК „Вагнер“, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК „Вагнер“, чтобы бороться против НАТО», — сказал Евгений Пригожин, отвечая на запрос CNN, в котором у него спрашивают, почему закончилась вербовка заключенных в ряды ЧВК. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале.

По его словам, в данный момент рассматривается около миллиона граждан США для приема в ряды «Вагнера». «Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — подытожил Пригожин.

Ранее стало известно, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» был прекращен. Об этом сообщала пресс-служба Пригожина. По его словам, перед теми, что состоит в рядах ЧВК все обязательства выполняются.

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Более 10 миллионов граждан США хотят вступить в ряды ЧВК «Вагнер». Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «После выхода рекламы ЧВК „Вагнер“, ориентированной на американскую аудиторию, к нам пришло более 10 млн заявок от граждан США, желающих вступить в ряды ЧВК „Вагнер“, чтобы бороться против НАТО», — сказал Евгений Пригожин, отвечая на запрос CNN, в котором у него спрашивают, почему закончилась вербовка заключенных в ряды ЧВК. Его слова приводит пресс-служба в своем telegram-канале. По его словам, в данный момент рассматривается около миллиона граждан США для приема в ряды «Вагнера». «Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — подытожил Пригожин. Ранее стало известно, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» был прекращен. Об этом сообщала пресс-служба Пригожина. По его словам, перед теми, что состоит в рядах ЧВК все обязательства выполняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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