В ЧВК «Вагнер» прекратили набирать заключенных

09 февраля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Состав ЧВК «Вагнер» укомплектован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Набор в ЧВК «Вагнер» прекращен, по действующим бойцам обязательства выполняются. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Так он ответил на вопрос о жалобах заключенных, которые заявляют о прекращении набора в ЧВК. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Они помогали российской армии освобождать Соледар, сейчас бойцы ЧВК закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовск).

Набор в ЧВК «Вагнер» прекращен, по действующим бойцам обязательства выполняются. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Так он ответил на вопрос о жалобах заключенных, которые заявляют о прекращении набора в ЧВК. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Они помогали российской армии освобождать Соледар, сейчас бойцы ЧВК закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовск).