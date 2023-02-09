В ЧВК «Вагнер» прекратили набирать заключенных

Набор в ЧВК «Вагнер» прекращен, по действующим бойцам обязательства выполняются. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Так он ответил на вопрос о жалобах заключенных, которые заявляют о прекращении набора в ЧВК.
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Набор в ЧВК «Вагнер» прекращен, по действующим бойцам обязательства выполняются. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК „Вагнер“ полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — передает пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Так он ответил на вопрос о жалобах заключенных, которые заявляют о прекращении набора в ЧВК. Бойцы ЧВК «Вагнер» принимают участие в спецоперации на Украине. Они помогали российской армии освобождать Соледар, сейчас бойцы ЧВК закрепились на севере и востоке Бахмута (Артемовск).