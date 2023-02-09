Макрон заявил, что Украине не нужны истребители

10 февраля 2023 в 07:36 Размер текста - 17 +

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает отправку истребителей на Украину приоритетом Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что истребители F-16 необходимы украинской армии. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Глава Франции не исключает, что такая поставка состоится, но она не приоритетна. «Президент республики поясняет, что истребители, запрошенные [президентом Украины] Владимиром Зеленским у Европы, „не соответствуют сегодня потребностям“ украинской армии», — цитирует Эммануэля Макрона телеканал. По словам Макрона, истребители не могут быть доставлены на Украину оперативно, поэтому их поставка не приоритетна. Зеленский актуализировал запрос об истребителях после того, как страны Запада приняли решение поставить танки на Украину. Cпикер украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что украинской армии необходимо 200 таких самолетов, передает «Федеральное агентство новостей». В настоящий момент США не соглашаются отправить истребители, но допускают, что Киев может получить их через партнеров в Европе, передает телеканал 360.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что истребители F-16 необходимы украинской армии. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Глава Франции не исключает, что такая поставка состоится, но она не приоритетна. «Президент республики поясняет, что истребители, запрошенные [президентом Украины] Владимиром Зеленским у Европы, „не соответствуют сегодня потребностям“ украинской армии», — цитирует Эммануэля Макрона телеканал. По словам Макрона, истребители не могут быть доставлены на Украину оперативно, поэтому их поставка не приоритетна. Зеленский актуализировал запрос об истребителях после того, как страны Запада приняли решение поставить танки на Украину. Cпикер украинских ВВС Юрий Игнат заявил, что украинской армии необходимо 200 таких самолетов, передает «Федеральное агентство новостей». В настоящий момент США не соглашаются отправить истребители, но допускают, что Киев может получить их через партнеров в Европе, передает телеканал 360.