Кремлю неизвестно о «русском плане» дестабилизации ситуации в Молдавии

В Кремле ничего не знают о некоем «российском документе» с планом дестабилизации ситуации в Молдавии, о перехвате которого заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о якобы состоявшейся передаче этого документа молдавскому лидеру Майе Санду.
«[За комментарием] надо обращаться к господину Зеленскому. Мы не знаем, о чем идет речь», — заявил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы передал своей молдавской коллеге Майе Санду некий «российский документ», в котором отражен план дестабилизации ситуации в Молдавии. По словам Зеленского, его перехватила украинская разведка.
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В Кремле ничего не знают о некоем «российском документе» с планом дестабилизации ситуации в Молдавии, о перехвате которого заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о якобы состоявшейся передаче этого документа молдавскому лидеру Майе Санду. «[За комментарием] надо обращаться к господину Зеленскому. Мы не знаем, о чем идет речь», — заявил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что якобы передал своей молдавской коллеге Майе Санду некий «российский документ», в котором отражен план дестабилизации ситуации в Молдавии. По словам Зеленского, его перехватила украинская разведка.