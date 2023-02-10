Армия России освободила новую территорию в Харьковской области

Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе брифинга.
«На купянском направлении [российскими военными] полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области», — заявили в ведомстве. В Минобороны отметили, что во взятии населенного пункта принимали участие подразделения Западной группировки войск.
Ранее ведомство сообщало об уничтожении групп украинских диверсантов в регионе. В Минобороны также предупреждали о возможной провокации со стороны Вооруженных сил Украины, связанной со взрывом в Харьковской области.
Сегодня, 10 февраля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, отмечает Nation News. Минобороны РФ, в свою очередь, в ходе брифинга никак об этом не высказалось.
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