Минобороны: армия РФ под Харьковом уничтожила две группы диверсантов ВСУ

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Армия РФ уничтожила диверсантов в районе Новоселовского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее ФСБ ликвидировала группу диверсантов в Брянской области. Они пытались прорваться на территорию региона. У них нашли западное вооружение.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение жителей Донбасса.

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Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — заявили в Минобороны РФ. Ранее ФСБ ликвидировала группу диверсантов в Брянской области. Они пытались прорваться на территорию региона. У них нашли западное вооружение. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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