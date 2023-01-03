Минобороны: армия РФ под Харьковом уничтожила две группы диверсантов ВСУ

Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.
Ранее ФСБ ликвидировала группу диверсантов в Брянской области. Они пытались прорваться на территорию региона. У них нашли западное вооружение.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение жителей Донбасса.
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Российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины. В районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — заявили в Минобороны РФ. Ранее ФСБ ликвидировала группу диверсантов в Брянской области. Они пытались прорваться на территорию региона. У них нашли западное вооружение. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение жителей Донбасса.