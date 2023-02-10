10 февраля 2023

Гастроэнтеролог рассказал, как победить зависимость от сладкого

Гастроэнтеролог Вялов: избавиться от тяги к сладкому можно за 21 день
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация десертов от пастри-шефа в ресторане Cucina в отеле Hyatt. Екатеринбург, пирожное, десерт, сладкое, сладость, кулинария
Отказаться от сладкого будет проще, если домочадцы проявят солидарность Фото:

Избавиться от чрезмерной тяги к сладкому можно за три недели. Главное — пережить самую сильную «ломку» в первый день диеты. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

«Любая привычка формируется или исчезает примерно за месяц. Иногда врачи называют более четкие сроки: например, 21 день. Но это, конечно, условность: вряд ли именно на двадцать второй день стремление к сладкой пище исчезнет по волшебству, словно его и не бывало. Изменения происходят постепенно», — передают «Известия» слова врача. При этом самой сильной «ломки», как утверждает специалист, стоит ожидать в первый день. На вторые и третьи сутки отказ начнет происходить гораздо легче.

Отвыкнуть от сладостей будет проще, если близкие проявят солидарность и уважение к отказу родственника от вредной пищи. Самому сладкоежке также не стоит восполнять свои запасы с десертами, предупреждает врач.

В то же время Вялов рекомендует не впадать в крайности: если человек сорвался и съел конфету, то это не значит, что нужно бросать диету. В таких случаях стоит разумно подойти к минутной слабости, проявить силу воли и постепенно продолжить борьбу с вредной привычкой.

Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острый перец не поможет похудеть. По ее словам, в чили есть вещество, которое снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений. Однако активным этот процесс назвать нельзя.

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Избавиться от чрезмерной тяги к сладкому можно за три недели. Главное — пережить самую сильную «ломку» в первый день диеты. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Любая привычка формируется или исчезает примерно за месяц. Иногда врачи называют более четкие сроки: например, 21 день. Но это, конечно, условность: вряд ли именно на двадцать второй день стремление к сладкой пище исчезнет по волшебству, словно его и не бывало. Изменения происходят постепенно», — передают «Известия» слова врача. При этом самой сильной «ломки», как утверждает специалист, стоит ожидать в первый день. На вторые и третьи сутки отказ начнет происходить гораздо легче. Отвыкнуть от сладостей будет проще, если близкие проявят солидарность и уважение к отказу родственника от вредной пищи. Самому сладкоежке также не стоит восполнять свои запасы с десертами, предупреждает врач. В то же время Вялов рекомендует не впадать в крайности: если человек сорвался и съел конфету, то это не значит, что нужно бросать диету. В таких случаях стоит разумно подойти к минутной слабости, проявить силу воли и постепенно продолжить борьбу с вредной привычкой. Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острый перец не поможет похудеть. По ее словам, в чили есть вещество, которое снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений. Однако активным этот процесс назвать нельзя.
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