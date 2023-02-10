Гастроэнтеролог рассказал, как победить зависимость от сладкого

Гастроэнтеролог Вялов: избавиться от тяги к сладкому можно за 21 день

11 февраля 2023 в 03:31 Размер текста - 17 +

Отказаться от сладкого будет проще, если домочадцы проявят солидарность Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Избавиться от чрезмерной тяги к сладкому можно за три недели. Главное — пережить самую сильную «ломку» в первый день диеты. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Любая привычка формируется или исчезает примерно за месяц. Иногда врачи называют более четкие сроки: например, 21 день. Но это, конечно, условность: вряд ли именно на двадцать второй день стремление к сладкой пище исчезнет по волшебству, словно его и не бывало. Изменения происходят постепенно», — передают «Известия» слова врача. При этом самой сильной «ломки», как утверждает специалист, стоит ожидать в первый день. На вторые и третьи сутки отказ начнет происходить гораздо легче. Отвыкнуть от сладостей будет проще, если близкие проявят солидарность и уважение к отказу родственника от вредной пищи. Самому сладкоежке также не стоит восполнять свои запасы с десертами, предупреждает врач. В то же время Вялов рекомендует не впадать в крайности: если человек сорвался и съел конфету, то это не значит, что нужно бросать диету. В таких случаях стоит разумно подойти к минутной слабости, проявить силу воли и постепенно продолжить борьбу с вредной привычкой. Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острый перец не поможет похудеть. По ее словам, в чили есть вещество, которое снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений. Однако активным этот процесс назвать нельзя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избавиться от чрезмерной тяги к сладкому можно за три недели. Главное — пережить самую сильную «ломку» в первый день диеты. Об этом рассказал гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. «Любая привычка формируется или исчезает примерно за месяц. Иногда врачи называют более четкие сроки: например, 21 день. Но это, конечно, условность: вряд ли именно на двадцать второй день стремление к сладкой пище исчезнет по волшебству, словно его и не бывало. Изменения происходят постепенно», — передают «Известия» слова врача. При этом самой сильной «ломки», как утверждает специалист, стоит ожидать в первый день. На вторые и третьи сутки отказ начнет происходить гораздо легче. Отвыкнуть от сладостей будет проще, если близкие проявят солидарность и уважение к отказу родственника от вредной пищи. Самому сладкоежке также не стоит восполнять свои запасы с десертами, предупреждает врач. В то же время Вялов рекомендует не впадать в крайности: если человек сорвался и съел конфету, то это не значит, что нужно бросать диету. В таких случаях стоит разумно подойти к минутной слабости, проявить силу воли и постепенно продолжить борьбу с вредной привычкой. Ранее диетолог Елена Игнатикова рассказала, что острый перец не поможет похудеть. По ее словам, в чили есть вещество, которое снижает усвояемость жирных кислот. За счет этого возникает меньше жировых отложений. Однако активным этот процесс назвать нельзя.